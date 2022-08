Forstwissenschaftler Friedrich Findeisen, Geschäftsführer der Schutzgemeinschaft, sieht in der Wiederaufforstung der verbrannten Waldgebiete viel Potenzial. "In diesen Gebieten ist es besonders wichtig, diese Waldfunktion auch zügig wiederherzustellen. Das heißt, dass man an erosionsgefährdeten Hängen, aber auch in Wassereinzugsgebieten wirklich aktiv aufforstet und die Natur einfach dabei unterstützt, wieder möglichst schnell Wald zu etablieren."