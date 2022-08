Nach Waldbrand Katastrophenalarm für Bad Schandau aufgehoben

Weil sich die Lage im Waldbrandgebiet in der Sächsischen Schweiz entspannt, ist der Katastrophenalarm für Bad Schandau aufgehoben worden. Damit bestehe keine akute Gefährdung mehr, gab das Landratsamt Pirna bekannt. So falle auch das Betretungsverbot für das Einsatzgebiet weg.

Der Waldbrand im hinteren Teil der Sächsischen Schweiz ist nach Angaben des Landratsamtes weitgehend gelöscht. Es gebe keine offenen Feuer mehr, sondern nur noch vereinzelte Glutnester. Feuerwehrleute seien vor Ort, um diese Glutnester unschädlich zu machen. Dabei hoffe man auf Unterstützung von oben - in den kommenden Stunden und auch am Wochenende wird Regen in dem Gebiet erwartet. Am Freitagvormittag überzog zumindest ein Nieselregen die Region.