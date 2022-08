Experten-Interview Was können wir von anderen Waldbrand-Regionen in der Welt lernen?

Lindon Pronto: Ein Blick nach Südafrika zeigt, dass es dort eine professionelle Waldbrandbekämpfung gibt, die Waldbrände weitgehend ohne den Einsatz von Wasser eindämmt – also mit Handwerkzeugen und die Anwendung von "Taktischem Feuer". Vor 20 Jahren rückten kroatische Feuerwehrleute in der gleichen schweren persönlichen Schutzkleidung zu Waldbränden aus, wie es deutsche Feuerwehrleute heute tun. Heute verfügen die kroatischen Feuerwehrleute über zwei Arten persönlicher Schutzkleidung: die Standardkleidung und die leichte Spezialkleidung für die Vegetationsbrandbekämpfung. In Australien bekämpfen die Feuerwehrleute ebenfalls viele Waldbrände in der Nähe ihrer Fahrzeuge, so dass sie ihre Löschfahrzeuge mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen ausgestattet haben, die im schlimmsten Fall als Notunterkünfte dienen. In Spanien werden spezialisierte Waldbrandbekämpfungstrupps, die mit Handwerkzeugen ausgerüstet sind, schnell per Hubschrauber eingesetzt, um unzugängliche Brände in ihrer Entstehungsphase besser zu erreichen. Die Portugieser, Spanier, und Italiener haben ausgefeilte Methoden zur Brandanalyse entwickelt, um die Wachstumsrate und die Ausbreitungsrichtung von Bränden schnell vorhersagen zu können und so zu beurteilen, wo am besten zuerst gehandelt werden sollte. In Indonesien wurden besondere Fähigkeiten zur Bekämpfung von Bränden in Torfgebieten entwickelt, die nur mit dem Boot erreichbar sind. In Südkorea wurde ein Hightech-Konzept zur ultraschnellen Branderkennung und -bekämpfung entwickelt. Es gibt noch viele weitere Beispiele ...