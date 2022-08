Zudem war bei dem Treffen von Politik, Feuerwehr und Vertretern des Nationalparks Anfang der Woche vereinbart worden, dass möglicherweise Schneisen in den Wald geschlagen werden, um die Ausbreitung künftiger Brände einzudämmen. Details dazu sollen in einer neuen Arbeitsgruppe geklärt werden, kündigte Forstminister Sven Schulze (CDU) an.