Rund zweieinhalb Monate nach der Zerschlagung der mutmaßlich rechtsextremistischen Gruppe Sächsische Separatisten sitzt auch der letzte der acht festgenommenen Beschuldigten in Untersuchungshaft in Deutschland. Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, war der mutmaßliche Anführer der Gruppe zuvor aus Polen überstellt worden. Dort hatten die Behörden den Deutschen Anfang November verhaftet. Zeitgleich waren in Deutschland sieben weitere Tatverdächtige festgenommen worden. Sie sitzen ebenfalls in Untersuchungshaft.