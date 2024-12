Hättasch wurde bei der Festnahme durch einen Schuss schwer verletzt und musste anschließend für eine Notoperation in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Was zuvor passiert ist, haben unterschiedliche Quellen dem MDR unabhängig voneinander so beschrieben:

Hättasch sei eine Langwaffe haltend auf die Beamten zugegangen. Zwei Warnrufe seien durch die Beamten abgegeben worden, die Hättasch aber ignoriert habe. Daraufhin sei ein Warnschuss abgegeben worden. In jenem Moment habe sich der AfD-Stadtrat gedreht. Der Schuss, der mutmaßlich den Arm des Politikers anvisierte, ging daraufhin durch den Unterkiefer des Mannes und blieb letztlich in seiner Schulter stecken.

Der MDR kann diese Version zum jetzigen Zeitpunkt nicht unabhängig verifizieren. Jedoch bestätigt die Staatsanwaltschaft Leipzig dem Sender, dass sie "hinsichtlich der Umstände der polizeilichen Schusswaffenanwendung, wie in derartigen Fällen üblich, als örtlich zuständige Staatsanwaltschaft die Ermittlungen unter dem Aspekt einer Körperverletzung im Amt aufgenommen" hat. Mit den polizeilichen Ermittlungen in diesem Fall sei das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) beauftragt worden, welches "nicht unmittelbar" an Hättaschs Festnahme beteiligt gewesen sei.

Die Leipziger Staatsanwaltschaft erklärt weiter, dass die Ermittlungen zum mutmaßlichen Ablauf "einschließlich der Prüfung möglicher Rechtfertigungsgründe für die polizeiliche Schusswaffenanwendung" andauern.

Unterdessen bestätigte die Bundesanwaltschaft dem MDR aber, dass Hättasch mittlerweile nicht mehr im Krankenhaus, sondern in eine Justizvollzugsanstalt überstellt worden sei. Und dass sich mit seiner Festnahme nun alle acht Beschuldigten in Untersuchungshaft befinden. Die Ermittlungen gegen sie laufen.

Einen Sonderfall stellt der mutmaßliche Anführer der "Sächsischen Separatisten". Jörg S., Sohn eines bekannten österreichischen Rechtsextremisten, dar. Er wurde in Zgorzelec in Polen festgenommen und ist dort seitdem wegen eines Europäischen Haftbefehls in Haft.