Einer der ehemaligen Soldaten ist der Grimmaer AfD-Lokalpolitiker Kurt Hättasch . Der 25-Jährige wurde bei seiner Festnahme durch eine Kugel schwer am Unterkiefer verletzt. Hättasch ist ehemaliger Zeitsoldat der Bundeswehr. Weil er in dieser Funktion die Existenzberechtigung der Bundesrepublik Deutschland geleugnet haben soll, wurde er aus dem Dienst entfernt.

Ein weiterer Beschuldigter ist Karl K. K. gehörte im Februar 2020 zu jenen Personen, die am rechtsextremistischen Gedenkmarsch anlässlich des 75. Jahrestages der Bombardierung Dresdens teilnahmen und auf der Rückfahrt am Bahnhof Wurzen von mutmaßlichen Linksextremisten zusammengeschlagen wurden.

Nach nur dreieinhalb Monaten Dienstzeit wurde K. im Jahr 2022 aus der Bundeswehr entlassen, weil er rechtsextremistische Äußerungen getätigt und Abzeichen mit dem Symbol der "Schwarzen Sonne", sowie Gegenstände mit NSDAP-Bezug an Kameraden verkauft haben soll. Bei der "Schwarzen Sonne" handelt es sich um ein Symbol aus zwölf in Ringform gefassten gespiegelten Siegrunen oder drei übereinander gelegten Hakenkreuzen. Sie dient als Erkennungssymbol in der rechtsextremen Szene.