Viele Jugendliche auf Förderschulen So kommt die hohe Schulabbrecherquote im Osten zustande

Programme nicht für Förderschulen

Warum die aber offenbar nicht fruchten, erklärt Bildungsforscher Klaus Klemm: "Ein wesentliches Manko dieser Programme ist, dass sie einen Punkt außer Acht lassen: Bundesweit kommt die Hälfte der Schülerinnen und Schüler, die keinen Schulabschluss haben, aus Förderschulen. Die Programme richten sich aber im Wesentlichen an die nicht-gymnasialen Schulformen des allgemeinen Bildungssystems."

Die Programme hätten also die Hälfte derer, die keinen Schulabschluss erreichen, schlichtweg nicht im Blick. An Förderschulen für geistige und Lernbehinderungen sind tatsächlich keine anerkannten Abschlüsse möglich, dennoch sind die Jugendlichen, die diese Schulen ganz regulär verlassen, Teil der Statistik. Gerade in den ostdeutschen Bundesländern gibt es besonders viele Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf.

Zu wenig Personal und Geld für Präventivprogramme

Damit nun zur eigentlichen Zielgruppe der präventiven Programme: Hauptschülerinnen und Hauptschüler. Am weitesten verbreitet ist das sogenannte Produktive bzw. Duale Lernen, das einer Berufsausbildung gleicht. Das Lernen in der Schule und in der Praxis sind dabei verknüpft.

Etwa 80 Prozent derjenigen, die daran teilnehmen, schafften am Ende den Abschluss, sagt Dieter Dohmen. Er ist Direktor des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie in Berlin. "Die Erfolgsquoten sind immer relativ gut, weil die Jugendlichen in Kontakt mit Betrieben kommen, und in der Schule lernen sie wesentliche Skills."