Marie hat in ihrem Leben schon vieles durchgemacht. Sie wuchs teilweise im Kinderheim auf, vermisste die Nähe zu ihrer Mutter, sie wurde in der Schule gemobbt, es ging hin und her – und sie geriet in einen rechten Freundeskreis, mit dem sie viel "Blödsinn" machte. In der Schule hatte sie keine Freundinnen oder Freunde.