Aus einer Lautsprecherbox dröhnen Hip-Hop-Beats. Sie füllen den übrigen Raum zwischen Hosen, Pullovern und Jacken eines Bekleidungsgeschäfts im Allee-Center in Magdeburg aus. In der hintersten Ecke des Geschäfts steht Lilly Knappe mit dem Manager Christian Neugebauer zusammen.

Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Neugebauer zeigt auf eine Kleiderstange mit Pullovern: "Dann kannst du dir jeweils von dem und dem eine Farbe aussuchen." Die 15-Jährige überlegt kurz und greift dann gezielt nach Stücken und sortiert sie neu an der Wand. "Das ist schön. Wir haben hier einen Hell-Dunkel-Kontrast und erzeugen so ein interessantes Bild für den Kunden", erklärt der Store-Manager zufrieden.



Was Lilly hier im Geschäft macht, klingt erstmal nach einem normalen Praktikum. Doch streng genommen hat sie gerade ganz normalen Schulunterricht.

Projekt hilft Schülern, einen Abschluss zu bekommen

Lilly ist Teil des sogenannten "Produktiven Lernens in Schule und Betrieb". Drei Tage die Woche arbeitet die Schülerin in einem Betrieb und zwei Tage hat sie normalen Unterricht. Das Projekt gibt es aktuell an 24 Schulen in Sachsen-Anhalt – so auch an Lillys Schule: der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gemeinschaftsschule in Wolmirstedt. Hier besucht sie die neunte Klasse und strebt gerade ihren Hauptschulabschluss an.

Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Die 16 Schüler aus ihrer Klasse kommen ursprünglich aus unterschiedlichen Schulen in der Börde. An ihren alten Schulen hätten sie aufgrund von Mobbing, Problemen im Elternhaus oder weil das "System Schule" nicht zu ihnen gepasst hat, womöglich keinen Schulabschluss erreicht oder die Schule abgebrochen. Durch das Projekt erhalten sie eine zweite Chance.

Ich wurde hin- und hergeschubst und mir wurde auch oft genug gesagt: 'Ich kann nichts und ich werde nichts schaffen'. Doch Sie sehen, ich bin hier und ich werde meinen Abschluss schaffen. Lilly Knappe Schülerin der 9. Klasse

Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Auch Lilly hatte mit Mobbing an ihrer ehemaligen Schule zu tun und hat deshalb oft im Unterricht gefehlt, wie sie MDR SACHSEN-ANHALT verrät: "Das Mobbing war bei mir sehr schlimm." Sie hält kurz inne und schließt die Augen. "Ich wurde hin- und hergeschubst und mir wurde auch oft genug gesagt: 'Ich kann nichts und ich werde nichts schaffen'. Doch Sie sehen, ich bin hier und ich werde meinen Abschluss schaffen", erklärt sie wieder lächelnd.

Lehrerin: Ich weiß wieder, warum ich Lehrerin geworden bin

Ein paar Stunden zuvor: Lilly sitzt im Englischunterricht vor einem Laptop. Mit einem leisen Quietschen öffnet sich eine Tafelhälfte im Klassenzimmer. Zum Vorschein kommen ein Plakat und eine Aufgabenstellung. Lillys Lehrerin Sabine Jahnel erklärt: "In Englisch haben wir die allgemeinen Fakten über London erarbeitet. Ihr sucht euch heute Sehnswürdigkeiten heraus und erarbeitet euch jeweils fünf Fakten. Die speichert ihr in einem Worddokument." Dann: akribisches Tippen. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Jahnel ist eine von drei Lehrern an der Schule, die ausschließlich für die Projektklassen zur Verfügung stehen. Das Projekt begleitet sie an der Schule seit 2008 – und das mit Herzblut: "Das Projekt hat mich überzeugt, weil ich wieder da angekommen bin, weshalb ich Lehrerin geworden bin. Ich habe Zeit für den Schüler, ich kann mit ihm reden und wir arbeiten gemeinsam. Das geht im normalen Schulalltag unter."

Das Projekt hat mich überzeugt, weil ich wieder da angekommen bin, weshalb ich Lehrerin geworden bin. Sabine Jahnel Lehrerin im Projekt "Produktives Lernen"

Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Was sie an dem "PL" – wie sie es abkürzt – vor allem schätzt, ist, dass bei den Schülern erneut die Lust am Lernen geweckt wird. "Fragen und um Hilfe bitten, ist hier ausdrücklich erlaubt", sagt Jahnel. Ihrzufolge erkennen die Schüler hier erst, dass sie etwas bewegen können. "Es gibt viele Gespräche, wir lernen unsere Schüler viel besser kennen. Durch das Nachfragen und immer wieder für sie da sein, merken sie: 'Ich bin kein Loser und kann was'", sagt Jahnel. So seien alle Schüler in der Klasse motiviert, ihren Hauptschulabschluss zu schaffen.

