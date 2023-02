Zweites Schulhalbjahr Sachsen stellt mehr als 800 Lehrerinnen und Lehrern ein

Nach den Winterferien nehmen 817 neu eingestellte Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen in Sachsen ihre Arbeit auf. Das seien zwar mehr als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr, sagte Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Er hätte sich aber noch mehr neues Personal gewünscht. "Es fehlt hier nicht an Geld und Stellen, sondern an Köpfen", so Piwarz.