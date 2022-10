Es ist in der Oberlausitz Alltag: Schulen betteln sich gegenseitig um Lehrerinnen und Lehrer an, um den Stundenplan notdürftig abdecken zu können. In Görlitz gebe es an einigen Grundschulen Probleme beim Deutschunterricht, an einer Oberschule fehlten Mathe- und Physiklehrer, erzählen Lehrkräfte MDR SACHSEN, die nicht namentlich genannt werden wollen. In Zittau, so heißt es, könne der Geografieunterricht kaum noch abgedeckt werden. Die beginnende Grippewelle sowie die steigenden Corona-Zahlen verschärften die Situation.

Genaue Zahlen für die Oberlausitz nennt Roman Schulz vom Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) auf Anfrage von MDR SACHSEN nicht. Er geht aber auf die Situation in Sachsen ein: "Wir haben etwa 580 Lehrerinnen, die wegen Schwangerschaft nicht in der Schule sind. Und es gibt eine geringe dreistellige Zahl von Lehrerinnen und Lehrern, die von der Präsenz befreit sind aufgrund von Corona und anderen Erkrankungen."



Neben diesen Lehrkräften, die aktuell den Schulen nicht zur Verfügung stehen, kommen laut Schulz 1.500 unbesetzte Stellen. Die Gewerkschaft GEW hatte zum Beginn des Schuljahres von rund 3.000 offenen Stellen gesprochen.

Uns fehlen ungefähr 1.500 Stellen und das verteilt über den ganzen Freistaat. Vor allem aber in den Regionen Görlitz, Bautzen, in der Lausitz, im Erzgebirge, in Chemnitz sowie in Teilen von Nordsachsen. Roman Schulz Landesamt für Schule und Bildung

In Sachsen gibt es nach Angaben des Landesamtes für Schule und Bildung mehr als 1.500 offene Lehrerstellen. Bildrechte: dpa

Fehler der Vergangenheit, zum Beispiel die sogenannte Zulassungsbeschränkung für Referendare, sorgt also jetzt für Kopfzerbrechen in Schulen und im Landesamt.



So versucht das Lasub, mit sogenannten "Abordnungen" den Unterrichtsausfall zu mildern. Und so pendeln derzeit zehn Lehrkräfte aus Schulen aus Gemeinden des Landkreises, unter anderem aus Seifhennersdorf und Ebersbach, in eine Oberschule nach Zittau, damit der Unterrichtsausfall dort nicht zu groß wird.

In einer Zittauer Schule fällt ein Viertel aller Unterrichtsstunden aus, die Klassenzimmer bleiben leer. Bildrechte: dpa

Auch in Görlitz pendeln Lehrer und Lehrerinnen zwischen Schulen hin und her. Oder die Kinder werden mit einer Beschäftigungsstunde "ruhiggestellt". Eine Beschäftigungsstunde gilt nicht als Unterrichtsausfall und wird demzufolge auch nicht in die Statistik aufgenommen, denn die Schüler und Schülerinnen erhalten Aufgabenmappen und müssen sich mehr oder weniger selbst organisieren.

Auch an den Gymnasien ist der Personalmangel leider bemerkbar. So werden Stunden durch abgeordnete Lehrkräfte aus anderen Gymnasien abgesichert. Auch in den Gymnasien nutzen wir das Programm Unterrichtsversorgung zur Absicherung. Roman Schulz Landesamt für Schule und Bildung

Den Unterricht abzusichern klappt aber nicht immer. Das bestätigen Schüler und Schülerinnen vom Gymnasium in Löbau, während sie aufgrund von Ausfallstunden durch die Stadt bummeln.

Laut Roman Schulz vom Landesamt Schule und Bildung wird Unterrichtsausfall mittels Abordnungen von Lehrerinnen und Lehrern begrenzt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK