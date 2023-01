Laut SLV-Vorsitzendem Jung ist es " illusorisch , zu glauben, dass durch die vorgeschlagenen Maßnahmen mehr Lehrerarbeitsvermögen gewonnen werden kann." Die zusätzliche Arbeit würde vielmehr zu mehr krankheitsbedingten Ausfällen führen. "Das beweisen die steigenden Zahlen an Überlastungsanzeigen und Langzeiterkrankungen, die bereits jetzt Tatsache sind", sagte Jung. Statt weiterer "Repressalien" brauche man wertschätzende Maßnahmen und bessere Arbeitsbedingungen. Ansonsten werde der Lehrerberuf weiter an Attraktivität verlieren, so Jung.

Die Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz hatte am Freitag in ihrem Gutachten unter anderem empfohlen, dass Lehrkräfte aus dem Ruhestand zurückgewonnen oder diese über die Altersgrenze hinaus beschäftigt werden könnten. Die Experten sprechen sich zudem für weniger Arbeit in Teilzeit aus. Außerdem solle geprüft werden, ob die Anzahl der Unterrichtsstunden pro Woche befristet erhöht werden könne – mit finanziellem Ausgleich oder Abgeltung durch weniger Arbeitszeit in späteren Jahren. Auch Hybridunterricht und eine bessere Anerkennung der Abschlüsse von Lehrern aus dem Ausland werden von den Experten empfohlen.