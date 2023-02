Bildungslücken schließen Corona-Folgen: Wie Schüler ausgefallenen Unterricht nachholen sollen

In der Corona-Zeit sind an den Schulen in Sachsen-Anhalt viele Stunden ausgefallen. Diese Bildungslücken müssen nun geschlossen werden. Das Bildungsministerium hat dafür verschiedene Lösungen parat. Die GEW hält diese allerdings für nicht überall umsetztbar.