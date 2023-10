An dutzenden Schulen in Sachsen sind derzeit die Schulleiterposten unbesetzt. Wie die "Sächsische Zeitung" (SZ) am Montag vermeldet, fehlten zum Stichtag 1. August 78 Schulleiterinnen und Schulleiter an den staatlichen Schulen in Sachsen. Die meisten freien Stellen seien an den Grundschulen zu finden. Hier seien 53 Leitungsstellen unbesetzt, so die Zeitung.