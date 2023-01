Das ist Luxus, was Sie haben!

Das ist Luxus, das ist richtig. Doch es wäre schön, wenn dies auch an allen anderen Schulen möglich ist. Das Wichtigste im Bildungssystem ist es meiner Meinung nach, Begabungen zu fördern – und da geht es nicht nur um Hochbegabungen. Im Gegenteil: Gerade bei den Kindern, die normal oder unterdurchschnittlich begabt sind, geht es darum herauszufinden, was sie gut können und wo ihre Stärken liegen, die sie später im Leben einsetzen können. Dazu haben wir an den Regelschulen viel zu wenig Zeit. Wir als Sankt Afra sind hier gern bereit, Impulse und Hinweise zu geben, wohin sich das Schulsystem allgemein verändern sollte. Wir müssen dringend etwas tun, dass der Blick auf einzelne Schüler in den Mittelpunkt gerät. Das fehlt zurzeit an allen Schulen an allen Ecken und Enden.

Sie haben auch Personalprobleme?

Nein. Wir haben zum Glück noch keine Probleme. Doch die Zeitstruktur, die von außen vorgegeben wird, systemisch, ist so gestrickt, dass die Lehrpersonen an den Regelschulen kaum Zeit haben, sich so richtig um die eigentlichen Probleme der Schülerinnen und Schüler zu kümmern.

Es wird auch viel zum Wandel der Schule diskutiert. Haben Sie noch Frontalunterricht?

Ja, das gibt es auch – und ist auch per se nicht falsch. Es gibt viele Dinge, die man frontal gut unterrichten kann. Das Wichtige ist eben Abwechslung. Schülerinnen und Schüler brauchen einen hohen Zeitanteil, in dem sie eigenständig arbeiten können. Ich glaube, der zu vermittelnde Inhalt bestimmt im Grunde auch die Methode.

Handy und Tablets – welche Rolle spielen die bei Ihnen im Tagesgeschäft?

Die Schüler können auf schulische I-Pads zugreifen und ab Klasse 8 heißt es 'bring your own device' (private Endgeräte werden in Netzwerke der Schulen integriert). Im Internat darf in der Klasse 7, unserer Einstiegsklasse, kein internetfähiges Endgerät stehen. Damit möchten wir gewährleisten, dass die Schüler miteinander gut kommunizieren können.

Das heißt, im Internat gibt es bei Ihnen also keine Handys?

Ab Klasse 8 ja, nur in der 7. Klasse nicht. Die alten Handys von früher können sie mitnehmen, um zu Hause anzurufen. Doch andernfalls dürfen sie in der 7. Klasse wohlgemerkt – ab der 8. Klasse ist es möglich – kein internetfähiges Mobiltelefon bei sich haben. Wir wollen, dass die Leute miteinander reden und nicht die ganze Zeit auf ihr Bildschirm starren. In der Schule ist es ganz klar, da arbeiten wir modern, da sollen sie ihre I-Pads nutzen.

Arbeiten Sie digital, weil man das heute so macht oder weil nachweislich die Schüler besser lernen?

Es ist die Arbeitsweise von heute und sie wird es auch in Zukunft bleiben. Deswegen wäre es vollkommener Quatsch, wenn man sagt, wir verbannen die Geräte aus den Schulen. Das gilt für alle Schularten. Zum Glück haben wir jetzt in allen Räumen Smartboards, die wirklich gut funktionieren. Sie lassen zu, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Mitschriften gleich direkt im Laptop machen, das ist kein Problem. Es sind einfach die Geräte, die auch in Zukunft gebraucht werden.

Bei Ihnen gibt es also keine Kreide mehr und keine Tafeln?

Kreide gibt es noch, aber sie wird kaum genutzt.

Wie viel wird denn bei Ihnen noch auswendig gelernt?

Das ist eine gute Frage, ich würde sagen, dass es im Hintergrund steht. Es ist keine Pflicht, etwas auswendig zu lernen. Ich glaube, dass es manche trotzdem ganz gerne tun. Es steht jedoch nicht so im Mittelpunkt, wie wir es früher gewohnt waren.

Es geht darum, Wissen zu beurteilen und Fake News von richtigem Wissen zu unterscheiden. Das ist eine Fähigkeit, die wir an den Schulen ganz dringend beibringen müssen – und zwar an allen Schularten. Stefan Weih Schuleiter Sankt Afra Landesgymnasium in Meißen

Was halten Sie von dem Satz, 'Nur was Du im Kopf hast, kann Dir keiner nehmen'?