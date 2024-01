Kommunen in Sachsen installieren zunehmend Photovoltaikanlagen auf ihren Dächern. Das geht aus einer dpa-Umfrage in den größten Städten des Freistaates hervor. Unter den Großstädten in Sachsen ist demnach Dresden der Spitzerreiter. Wie die Stadt Dresden mitteilte, sind in der Landeshauptstadt mehr als 63 PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von etwa 1.350 Megawattstunden pro Jahr installiert. Etwa die Hälfte der Anlagen seien Bürgersolaranlagen, deren Strom direkt ins Stromnetz eingespeist wird.