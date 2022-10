Wegen der steigenden Energiepreise fragen immer mehr Hausbesitzern Solaranlagen nach. Der Chef des Dresdner Solarherstellers Solarwatt, Detlef Neuhaus, sagte, von Januar bis Ende September habe das Unternehmen so viel verkauft wie noch nie in einem solchen Zeitraum in fast 30 Jahren Firmengeschichte. Der Umsatz habe sich sich mit 250 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Die Prognose fürs Gesamtjahr wurde nun von einst 256 Millionen auf deutlich über 350 Millionen Euro angehoben (2021: 160 Mio Euro).

Bildrechte: J. Konrad Schmidt für Solarwatt Die Nachfrage übersteigt bei weitem, was wir produzieren und liefern können. Detlef Neuhaus Chef von Solarwatt

Solarwatt-Chef: Markt wächst "dramatisch"

In den ersten neun Monaten hat das Unternehmen rund 49.000 Anlagen verkauft (Vorjahreszeitraum: 27.000), davon etwa die Hälfte in Deutschland. "Der Markt wächst dramatisch", konstatierte Neuhaus. So schnell könne kein Anbieter die Kapazitäten ausweiten.