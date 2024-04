Bildrechte: picture alliance / dpa | Thomas Eisenhuth

Arbeitskampf Ab Mittwoch: Verdi ruft zum Streik im Regionalbusverkehr in Sachsen auf

16. April 2024, 13:17 Uhr

Auf Pendler und Pendlerinnen, Schulkinder und Touristen in Sachsen kommt ab Mittwoch ein viertägiger Warnstreik im Nahverkehr zu. Betroffen sind vor allem Regionalbusse in mehreren Landkreisen sowie einige Buslinien in Dresden. Sachsens Schulminister zeigte sich wegen der laufenden Abi-Prüfungen verärgert. Welche Verkehrsbetriebe am Streik beteiligt sind und welche nicht, finden Sie bei MDR SACHSEN.