Im Öffentlichen Nahverkehr in Sachsen-Anhalt sind unbefristete Streiks vorerst abgewendet. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, wurde im Tarifstreit in der Nacht zu Samstag in Halle ein Kompromiss vereinbart – nach 15-stündigen Verhandlungen. Der Kompromiss sieht demnach unter anderem einen Inflationsausgleich von 2.500 Euro vor. Er soll zur Hälfte im Mai und zur Hälfte im Juli ausgezahlt werden. Zudem sollen die Entgelte erhöht werden.