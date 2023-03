Tarifverhandlungen Verdi ruft Sparkassen in Sachsen zum Warnstreik auf

"Eine absolute Frechheit" nennt die Gewerkschaft Verdi ein Angebot der Sparkasse bei der zweiten Tarifrunde des öffentlichen Diensts. So sollten die Mitarbeitenden einen Inflationsausgleich erhalten und eine Lohnerhöhung um fünf Prozent bei einer Laufzeit von mehr als zwei Jahren. Verdi fordert eine mindestens doppelt so hohe Lohnsteigerung und ruft jetzt zum Warnstreik auf. Auch Sparkassen in anderen Bundesländern sind zum Streik aufgerufen.