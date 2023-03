In Dresden versammelten sich nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mehr als 3.000 Beschäftigte zu einer Kundgebung. Neben Mitarbeiterinnen der Kitas haben in Dresden auch Rathaus- und Sparkassenangestellte sowie Pflegerinnen und Pfleger der kommunalen Krankenhäuser gestreikt. Von den kommunalen Kitas in Dresden blieben am Mittwoch 86 Prozent ganz oder teilweise geschlossen, so die GEW. Das Angebot der Arbeitgeber sei unakzeptabel, hieß es. Die Gewerkschaften wollen mit den Warnstreiks vor der nächsten Runde der Tarifverhandlungen Ende März in Potsdam Druck machen.