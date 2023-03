In den Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post ist am Samstag eine Einigung erzielt worden. Das haben die Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Post mitgeteilt. Der von der Gerwerkschaft Verdi angedrohte Streik ist damit wohl abgewendet.

Die Verdi-Mitglieder bei der Post sollen nun in einer weiteren Urabstimmung das Verhandlungsergebnis absegnen.

Die Deutsche Post hat etwa 160.000 Beschäftigte. In einer Urabstimmung hatten sich 85,9 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. Dennoch hatte Verdi sich nach Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses am Donnerstag kurzfristig zu Verhandlungen bereit erklärt. Diese waren am Freitag gestartet und dauerten bis Samstag.



Im aktuellen Tarifkonflikt hatte Verdi bereits im Januar und Februar zu zeitlich begrenzten Warnstreiks aufgerufen, nachdem der vorherige Tarifvertrag zum Jahresende ausgelaufen war.