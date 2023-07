Für das tägliche Geschäft des Bergzoos in Halle, wie zum Beispiel die Versorgung der Tiere oder die Bezahlung der Mitarbeiter, gibt es einen eigenen Haushalt von jährlich rund sechseinhalb Millionen Euro. Der setzt sich aus dem Betriebskostenzuschuss der Stadt Halle, den Eintritts- und den Sponsorengeldern zusammen. Was aus diesen Geldern nicht zu leisten ist, seien die Investitionen der letzten neun Jahre, die in die Tieranlagen gesteckt wurden, so Zoochef Dennis Müller.

Zoodirektor Dennis Müller bezeichnet Tierpatenschaften als wichtige Einnahmen. Bildrechte: Andreas Manke/MDR