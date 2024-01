Mit Zwergziege Elfie fing es an: Elfie wurde vor etwa sieben Jahren das erste Patentier von Familie Neu. Als vor fünf Jahren der Mann von Cindy Neu unerwartet starb, der Eulen so sehr mochte, übernahm sie die Patenschaft über einen Uhu im Stendaler Tiergarten. Sie gab ihm den Namen ihres gestorbenen Mannes: Jens. Zum Gedenken an ihre Mutter bekam eine Schnee-Eule den Namen Bärbel.

Bildrechte: Cindy Neu

Aus ihrem Engagement für Tiere zieht Cindy Neu Zufriedenheit. Dazu zählen nicht nur die Patenschaften im Stendaler Tiergarten. Die Erzieherin hat auch Patenschaften über Tiere in den Tierheimen Gardelegen und Stendal. Und sie widmet sich zu Hause auch sechs Katzen.



Allesamt sind so genannte Handi-Cats, also Katzen mit Behinderungen. Diese hat sich Cindy in den Tierheimen extra ausgesucht. Es seien Lebewesen, die sonst keine Beachtung bekämen, sagt sie. Um genau solche Tiere wolle sie sich kümmern. Das sei ihr Beitrag, um die Welt ein bisschen besser zu machen.