Die eigene Adventsvorbereitung ist bei den Tierschützern vom Verein "Die Seelentröster - Tiere helfen Menschen" Nebensache. In der Vorweihnachtszeit werden Spenden gesammelt, so Vereinsmitglied Sabine Langhammer. "Das Geben fällt leichter zum Ende des Jahres", da müssen die Tierschützer überall präsent sein. Egal ob auf dem Hundeweihnachtsmarkt in Erfurt oder bei Veranstaltungen in Ostthüringen. Der Tierschutzverein "Die Seelentröster - Tiere helfen Menschen" hat seinen Sitz in Greuda bei Kahla.