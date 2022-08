Wer darf in Deutschland arbeiten? Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums dürfen Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland arbeiten, wenn Sie eine Aufenthaltserlaubnis haben. Diese ist geregelt in § 24 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG). Die Erlaubnis wird von der Ausländerbehörde ausgestellt. Damit könnte man in Deutschland grundsätzlich jede Arbeit oder auch eine Ausbildung aufnehmen. Allerdings gibt es in einigen Berufen berufsrechtliche Zugangsbeschränkungen, wie bei Ärztinnen und Ärzten, Lehrkräften sowie Erzieherinnen und Erziehern. Bundesministerium für Arbeit