Körperlich Behinderte können kaum fliehen

Die Sorge um ihren Mann und dessen Mutter treibt Olexandra um. Die Mutter ist körperlich nicht mehr mobil und könnte sich - wenn es wieder einen Bombenalarm und gar einen Einschlag in der Nähe gebe - aus der Wohnung nicht in Sicherheit bringen. In den vergangenen Wochen hat Olexandras Mann deshalb versucht, seine Mutter ebenfalls in Richtung Deutschland in Sicherheit zu bringen.

Er wäre dabei aber auf einen Transport angewiesen, so Olexandra, der auf die Bedürfnisse Behinderter Rücksicht nimmt. "Sie haben meinem Mann aber irgendwann gesagt, dass die Busse, die solche Leute mitnehmen, nicht mehr fahren können."

Ich liebe das Geräusch der Vögel, und der Kirchenglocken - wow! Olexandra Über das Leben in Weimar

Es seien tägliche Routinen erzählt Olexandra, die die Familie zusammenhalten. "Wir telefonieren jeden Abend, tauschen uns aus und beten zusammen." Außerdem helfe es ihr, nicht mehr so weit im Voraus zu planen, sondern nur im Rahmen der nächsten zwei, drei Tage zu denken - alles andere mache sie nur unruhig.

"Ich liebe das Geräusch der Vögel, und der Kirchenglocken - wow! Den Geruch der Linden hier. Das hilft mir, hier in Weimar im Moment zu sein, nicht in der Vergangenheit oder in der Angst über die Zukunft." Vieles in Weimar erinnert Olexandra an ihre Heimatstadt.

Nikita aus Tschernihiw

Während die gelernte Psychotherapeutin Olexandra wöchentlich eine Trauma- und Selbsthilfegruppe im Café International der Caritas in Weimar für andere Geflüchtete leitet, arbeitet sich Nikita an seinen eigenen Erfahrungen seit Kriegsbeginn ab. Der Familienvater war direkt am 24. Februar mit den drei Kindern von Tschernihiw im Osten der Ukraine geflohen und hat ebenfalls schon einmal MDR THÜRINGEN von seinen Erlebnissen erzählt.

Beim ersten Interview für MDR THÜRINGEN noch allein - jetzt hat Nikita seine Frau Katya an seiner Seite. Bildrechte: MDR/ David Straub

"Ab Mai habe ich angefangen, regelmäßig mit einem befreundeten Psychotherapeuten zu telefonieren. Ich hatte mich so verändert und brauchte vor allem zu Beginn Hilfe. Manchmal kann ich die Gefühle nicht kontrollieren", sagt Nikita. Anfang Mai ging es dann schnell: Er, der mit den Kindern zu den ersten Flüchtlingen in Weimar zählte, schrieb eines Morgens eine Nachricht an seine Frau, die seit einigen Monaten schon in Dubai arbeitete.

"Die Welt der Kinder ist mit dem Krieg auf einmal zusammengebrochen, von Beginn an war die Familie die einzige Basis und ich konnte es am Ende nicht mehr alles zusammenhalten - sie brauchten ihre Mutter." Katya brach den Job ab und kam. Sie wolle sich eigentlich nicht an die Zeit erinnern, sagt sie, in der sie aus der Ferne mitverfolgen musste, wie erst Chaos ausbrach und Nikita versuchte, so schnell wie möglich aus dem gefährlichen Osten der Heimat zu fliehen: "Ich habe nur am Handy geklebt. Als Nikita endlich auch die älteste Tochter im Auto auf dem Weg in den Westen hatte, konnte ich wieder ruhiger schlafen."

Mein Sohn ist ein anderer Junge geworden. Er übernimmt so viel Verantwortung. Katya Über das Wiedersehen mit ihrer Familie