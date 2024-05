Der Wetterdienst rechnet am Freitag von Süden her mit kräftigen Gewittern und Schauern in Sachsen. Bis zum Nachmittag sollen sich diese vom Vogtland kommend über alle Landesteile ausbreiten. Laut Vorhersage ist mit Starkregen bis 25 Litern je Quadratmeter in kurzer Zeit zu rechnen. Zudem seien Sturmböen bis 70 Kilometer in der Stunde und kleinkörniger Hagel möglich.