Der Wetterdienst warnt am Freitag von Süden bis zum späten Nachmittag vor kräftigen Gewittern und starkem Regen in Sachsen. Seit dem Mittag ziehen sie vom Vogtland kommend über alle Landesteile hinweg. Laut Vorhersage ist mit Starkregen bis 25 Litern je Quadratmeter in kurzer Zeit zu rechnen. Zudem seien Sturmböen bis 60 Kilometer in der Stunde und kleinkörniger Hagel möglich. Bis 14 Uhr hatte es für den Kreis Leipzig und Mittelsachsen amtliche Unwetterwarnungen (Stufe 3 von 4) gegeben. Am Abend sollen die Gewitter Richtung Norden abziehen.