Frisches Gemüse ist in den letzten Monaten stark im Preis gestiegen. 2022 musste dafür im Vergleich zum Vorjahr laut Statistischem Bundesamt bereits 10,7 Prozent mehr bezahlt werden. Bei Gurken betrug der Anstieg sogar 26 Prozent. Anfang des Jahres zog der Preis hier sogar nochmals an: Zeitweise wurden in Lebensmittelgeschäften und auf Wochenmärkten etwa 2,50 Euro bis drei Euro für eine Salatgurke verlangt. 3,29 Euro rief gar ein Supermarkt in Hamburg auf, was für viel Empörung sorgte. Blumenkohl ging laut "Focus" dieses Jahr bereits zu einem Stückpreis von 6,99 Euro über den Ladentisch.