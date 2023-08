Auf Nachfrage erklärte Kluttig: "In sehr vielen uns vorliegenden Fällen ist der Schadenersatzanspruch nach unserer Auffassung nicht berechtigt und juristisch angreifbar." Er verweist auf Gerichtsurteile, die auf Bestreben der Deutschen Telekom und Verbraucherschützer bereits ergangen seien.



In jedem Fall können alle Haushalte ihre Verträge innerhalb von zwei Wochen schriftlich widerrufen. Dies sollte per Einschreiben Einwurf auf althergebrachtem Weg erfolgen. "Von einer vorschnellen Überweisung ohne Prüfung der Sach- und Rechtslage wird dringlich abgeraten", so die VZS. Sollte die bisherige Rufnummer bereits auf die 1N Telecom portiert, also übergegangen sein, müssen Verbraucher diese Portierung bei ihrem bisherigen Anbieter separat stornieren.