Am Flughafen Dresden ist ein neuer Hangar für Klein- und Geschäftsreiseflugzeuge in Betrieb genommen worden. Das neue Gebäude bietet Platz für bis zu zwölf Flugzeuge und wurde auf dem Areal des 2018 abgebrochenen ehemaligen Terminals 2 A errichtet. Wie die Mitteldeutsche Flughafen AG mitteilte, wurde in der Halle ein sogenannter Drehteller installiert. Mit dessen Hilfe können kleine Propellermaschine einfacher in und aus Parkpositionen bugsiert werden.