Die Stadtwerke in Hoyerswerda haben zeitliche Vorstellungen, bis wann sie auf eine kohlefreie Wäremversorgung umstellen.

Die Leibnitz-Studie für eine zukünftige Wärmeversorgung richtet sich an drei Städte in der Lausitz.

Für eine Wärmeversorgung ohne Kohle muss in der Region kräftig investiert werden.

Das Kohlekraftwerk Schwarze Pumpe wärmt in Hoyerswerda 20.000 Menschen. Wolf-Thomas Hendrich will dafür sorgen, dass sie auch in Zukunft nicht frieren. Der Geschäftsführer der Stadtwerke sitzt vor einer Studie. Darin steht, woher die Fernwärme in Hoyerswerda künftig kommen könnte: Über eine See-Wärmepumpe am benachbarten Scheibesee, über Sonnenkollektoren mit Erdspeicherbecken, aus der Abwärme einer Müllverbrennung oder aus einem Kraftwerk für grüne Gase.

Heizen ohne Kohle als Mammutaufgabe

"Das ist natürlich eine Mammutaufgabe", sagt Hendrich. Die Fernwärmeversorgung mit 80 Kilometern Fernwärmenetz in der Stadt sei in sechzig Jahren gewachsen. "Wir haben jetzt die sportliche Aufgabe, in sechs, sieben, acht Jahren die Transformation hinzubekommen", fasst Stadtwerkechef Hendrich zusammen. Demnach werde es darauf hinauslaufen, grüne Erzeugungsanlagen quasi stufenweise zuzuschalten.

Hundert Prozent grüne Wärme machbar

Grundsätzlich ist es machbar, in Hoyerswerda bis zum Kohleausstieg auf 100 Prozent grüne Wärme zu kommen. Zu dieser Einschätzung kommt Mario Ragwitz von der Leibniz-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie. Er hat die Wärmestudie für die Lausitz geschrieben, mit konkreten Vorschlägen auch für Spremberg und Weißwasser. Alle drei Städte hängen noch an Kohle-Fernwärmeleitungen. Alle drei könnten zu einem vernünftigen Preis alternativ versorgt werden, so Ragwitz.

90 Hektar für Pumpen, Speicher, Kollektoren

"Wir sehen, dass wir Erzeugungskosten zwischen neun und zwölf Cent je Kilowattstunde realisieren können, wenn wir ein geeignetes Portfolio aus Erneuerbare-Energien-Anlagen nehmen", machte Ragwitz die Rechnung auf. Das enthalte schon den Ausbau der Wärmenetze. "Aber es enthält noch nicht die möglichen Förderungen über Bundesprogramme, so dass wir es schaffen, mit diesen Investitionen wettbewerbsfähig Wärme für diese Städte bereitzustellen."

Vorher muss aber investiert werden: In riesige Wärmepumpen, Sonnenkollektoren oder Erdspeicher. Auf fast 90 Hektar schätzt Ragwitz den Flächenbedarf dafür und auf fast 180 Millionen Euro die Kosten. Die Kommunen müssten demnach entscheiden, ob sie das allein stemmen können oder ihren bisherigen Wärmeversorger, das Kohleunternehmen Leag, mit ins Boot holen.

Die Geschäftsführerin von den Stadtwerken Weißwasser Katrin Bartsch hat diesbezüglich eine klare Tendenz: "Was die Leag betrifft, sind wir mit ihr schon länger im Gespräch, um das Projekt idealerweise gemeinschaftlich zu bearbeiten. Es wäre unsere Idee, das mit Spremberg und Hoyerswerda zusammen anzugehen, weil wir dort eine Ressourcenbündelung erfahren", so Bartsch. Denn diese Projekte, die in den Kommunen vorliegen, seien immens.

Die Stadtwerke Weißwasser überlegen außerdem, das Fernwärmenetz zu erweitern. Denn je mehr Haushalte dranhängen, desto günstiger wird es für alle. Allerdings läuft die Zeit davon. Das Kohlekraftwerk, das Weißwasser versorgt, soll schon 2030 vom Netz gehen. "Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg", betont Bartsch. Man habe ein dringendes Erfordernis. "Deswegen setze ich darauf, dass wir bei bestimmten Entscheidungen beschleunigen müssen. Auch mit politischer Unterstützung, damit die Versorgung gesichert ist." Das gelte für alle drei Kommunen ohne Wenn und Aber.

Stadtrat in Hoyerswerda pro Wärmestudie