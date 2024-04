Energiewende Warum die Nachfrage nach Wärmepumpen drastisch gesunken ist

Dass die Nachfrage trotzdem sinkt, habe auch mit einer weiteren politischen Entscheidung zu tun, sagt Michael Hilpert, Präsident des Zentralverbands "Sanitär Heizung Klima". Der weitere Grund sei "natürlich auch, dass die Fristen für die Wärmeplanung in den Kommunen gesetzt sind und da sind jetzt viele in der Wartestellung, was die Kommunen an Wärmeplanung an den Tag legen. Bei der kommunalen Wärmeplanung müssen alle Kommunen mit über 100.000 Einwohner ihre Planung bis 30. Juni 2026 abgeben, die unter 100.000 Einwohner bis 30. Juni 2028."