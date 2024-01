In Ostsachsen sind es bis dato Einzelpersonen, die sich für das BSW entschieden haben. Einer von ihnen ist Jens Hentschel-Thöricht, der zuletzt noch für die Linke im Kreistag von Görlitz saß. Er engagiert sich im sächsischen BSW-Aufbauteam, sucht aktiv Mitstreiter. Zum Beispiel beim ersten Informationsabend des Aufbauteams am vergangenen Dienstag. Der fand in Neusalza-Spremberg statt, auf halbem Weg zwischen Bautzen und Zittau. Auch MDR Sachsen war dabei.

Pläne für den Sächsischen Landesverband

Vor gut 40 Besuchern skizzierte Hentschel-Thöricht im Rathaussaal von Neusalza-Spremberg die Pläne der Partei in Sachsen. Aktuell fehlten dem BSW im Freistaat noch Strukturen, so der Zittauer. Das solle sich bald ändern: "Der Landesverband wird nach aktueller Planung im Februar gegründet, gleichzeitig werden Regionalverbände gegründet und natürlich auch die Kommunalwahl vorbereitet."

Bei den Kommunalwahlen wolle man sich auf die Kreistage konzentrieren, weil dort Entscheidungen von regionaler Bedeutung erzielt würden. Wo es genug Kandidaten gebe, sei man auch an Stadträten interessiert. Interessierte Besucher in Neusalza-Spremberg rief Hentschel-Thöricht denn auch dazu auf, ihre Kontaktdaten dazulassen und in ihren Kommunen zu prüfen, ob sie formell als Kandidaten in Frage kämen.

Partei will Mitgliedsanträge prüfen

Allerdings hatte Sahra Wagenknecht auf der Pressekonferenz zur Parteigründung angekündigt, Mitgliedsanträge genau prüfen und nicht jeden automatisch annehmen zu wollen. Hentschel-Thöricht zufolge hängt das auch mit dem anstehenden Parteitag in Berlin zusammen. Theoretisch müsse dort für jedes Parteimitglied Platz sein. Mehr Mitglieder würden also die benötigten Raumkapazitäten erhöhen.

Außerdem gehe es der Partei um ein "gesundes Wachstum", so Hentschel-Thöricht: "Es ist nicht Ziel der Partei, sofort 10.000 Mitglieder zu haben, sondern man will langsam und gesund wachsen. Es geht ja darum, den Menschen ein Angebot zu machen."

Wie viele Mitglieder die Partei bisher in Sachsen hat, ist nicht bekannt. Das Presseteam des BSW ließ eine Anfrage dazu unbeantwortet. Nach aktuellem Stand sind keine möglichen Kandidaten etwa für die Landtagswahl am 1. September in Sachsen bekannt.

Inhaltlich noch vage

Auch inhaltlich bleibt noch einiges offen. Wagenknechts Name ist Programm – denn zumindest bisher gibt es kein offizielles Parteiprogramm, nur inhaltliche Leitlinien. So stellten Besucher des Informationsabends in Neusalza-Spremberg vorrangig inhaltliche Fragen oder stellten ihre Positionen vor. Die beiden Veranstalter, Jens Dietzmann aus Bautzen und der Zittauer Jens Hentschel-Thöricht, bemühten sich um Antworten.

Die wichtigsten Themenfelder seien Abrüstung für Frieden – die Europäische Union brauche einen Sicherheitsapparat unter Einbeziehung von Russland – und eine "technologieoffene" Klimapolitik. Die Energiewende brauche bezahlbare Energie, anders lasse sich das Klima nicht retten, meinte Dietzmann. Dafür sei auch russisches Gas notwendig.

Für den Zittauer Stadtrat Winfried Bruns, aktuell fraktionslos, ist das fehlende Programm noch ein Grund zum Zögern. Die Wahrscheinlichkeit, dass er dem BSW beitrete, sei zwar hoch, sagte er nach der Auftaktveranstaltung. Aber es sei zu früh für eine Entscheidung: "Ich weiß auch, dass ich als fraktionsloser Kandidat so viele Stimmen kriegen würde, dass ich gewählt bin. Noch liegt kein Programm des BSW vor, noch wird es erarbeitet. Ich werde mich in den Prozess einbringen, wenn es soweit ist."

Enger Zeitplan für die Wahlen