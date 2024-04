In Thüringen ist noch unklar, wann der Parteitag für die Aufstellung der Landesliste stattfinden wird. Das sagte der Co-Landesvorsitzende Steffen Schütz MDR Investigativ. Es gehe darum, ein gutes Konzept für die Landtagswahl zu entwickeln: "Wir haben zeitlich keinen Druck", so Schütz. Die Verschiebung des Landesparteitages liege aber nicht an Abstimmungsproblemen mit den Landesverbänden in Sachsen und Brandenburg. Die Veranstaltung solle vermutlich Ende Mai stattfinden, ein genauer Termin stehe noch nicht fest.

Auch aus dem Parteivorstand in Berlin kommen beschwichtigende Worte: "Wir hatten bei der Festsetzung der Daten für die Landesparteitage extra frühe Zeitpunkte festgesetzt", sagte BSW-Generalsekretär Christian Leye zu MDR Investigativ. "Jetzt nehmen wir uns die Zeit, dass es eine ordentliche Abstimmung zwischen den Landesverbänden gibt." Man wolle noch länger in die interne Beratung gehen.

Der sächsische Landesverband hatte sich am 24. Februar gegründet, der Landesverband in Thüringen am 15. März. In beiden Bundesländern will die Partei bei den Landtagswahlen im Herbst antreten.