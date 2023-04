Wandersaison Sächsische Schweiz: Nationalparkverwaltung mahnt zur Einhaltung des Rauch- und Feuerverbots

In der Sächsischen Schweiz beginnt in diesen Tagen die neue Wandersaison. Trotz der Vorfreude sitzt der Nationalparkverwaltung auch noch der Schreck über die Waldbrände des vergangenen Sommers in den Knochen. Sie ruft deshalb zur strikten Einhaltung des Rauch- und Feuerverbotes im Wald auf. Damit sich die Wanderer besser orientieren können, wurden zudem neue Wegweiser und Wegmarken angebracht.