Zu Warnstreiks in Leipzig aufgerufen waren am Donnerstag auch die Mitarbeiter in Arbeitsagentur, Sparkasse und Jugendhilfe. Außerdem wurden viele Kitas und Schulhorte in Leipzig und Taucha bestreikt, teilweise bleiben die Einrichtungen auch am Freitag geschlossen. Der Streikaufruf galt auch für die Stadtverwaltungen in Borna, Brandis und Schkeuditz und für die Gemeindeverwaltung Mockrehna. Am Freitag und Sonnabend wollen dann auch Mitarbeiter der Stadtreinigung Leipzig streiken.