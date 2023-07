Am Donnerstag und Freitag ist "etwas feuchteres Wetter mit Regen und Gewittern zu erwarten", sagt die Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig (DWD), Cathleen Hickmann, MDR SACHSEN. Insgesamt soll es den Angaben zufolge etwas kühler werden. Bis auf 23 Grad Celsius klettern die Temperaturen tagsüber. Auch am Freitag und Sonnabend sollte man lieber einen Schirm dabei haben. Laut Vorhersage kann es an den Tagen noch Gewitter geben, besonders gegen Abend.

Am Sonntag werden wieder etwas höhere Temperaturen erwartet. Laut DWD könnten es in Ostsachsen bis zu 30 Grad Celsius werden, im Raum Leipzig nur um die 27 Grad. Die neue Woche soll dann kühler bei um die 23 bis 25 Grad werden. Oder wie es die DWD-Expertin umschreibt: "Uns erwartet dann normales Sommerwetter bei etwas feuchterer Luft als zuletzt."

Dass es in den kommenden Tagen vermehrt regnet, macht sich auch bei der Waldbrandgefahrenprognose für Sachsen bemerkbar. Am Mittwoch galt noch die hohe Gefahrenstufe in den Landkreisen Bautzen und Meißen, sowie Teilen der Landkreise Görlitz, Nordsachsen und Leipzig sowie der Stadt Dresden. Bereits am Donnerstag entspannte sich die Lage fast überall - außer im Erzgebirge und Vogtland. Bis zum Wochenende wird für keine Region Sachsens mehr eine hohe Waldbrandgefahr vorhergesagt. "Der Niederschlag nützt auf jeden Fall etwas gegen die Brandgefahr. Aber die Bodenschichten sind sehr ausgetrocknet. Das wird der Regen jetzt nicht durchfeuchten", so Meteorologin Hickmann.