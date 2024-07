Ab den Nachmittagsstunden müssen sich die Menschen in Sachsen auf Unwetter einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist am Dienstag von Westen her mit Sturmböen, kleinkörnigem Hagel und teilweise Starkregen mit bis zu 40 Litern Regenwasser pro Quadratmeter zu rechnen. Dazu sind Temperaturen von um die 30 Grad Celsius zu erwarten. Nachts kühlt es voraussichtlich auf bis zu 10 Grad ab. Die Gewitter schwächen sich dann zunächst ab, bevor sie nach Osten abziehen. Am Mittwoch wird es vorübergehend kühler und voraussichtlich nass.