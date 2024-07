Am Samstag haben drei Oberlausitzer Städte das Ranking um den "Nassesten Ort Deutschlands" angeführt, nachdem das Tiefdruckgebiet "Frieda" durchgezogen war. In Ostritz fielen seit Freitagfrüh fast 78 Liter pro Quadratmeter. "Damit war der Ort der Nasseste in ganz Deutschland", so MDR-Meteorologe Jörg Heidermann.

In Kiesdorf auf dem Eigen waren es rund 71 und in Kubschütz bei Bautzen rund 69 Liter pro Quadratmeter im Juli. Der Regen-Schwerpunkt des Tiefdruckgebietes "Frieda" lag Heidermann zufolge in Ostsachsen: Zwischen Sächsischer Schweiz, Neiße und Muskauer Heide brachten Gewitter am Freitag und länger anhaltender Regen in der Nacht auf Sonnabend örtlich mehr als 60 Liter auf den Quadratmeter.