Tatsächlich ist Eickhoff nicht der einzige Windanlagenbauer, der seine Produktion in Sachsen aufgeben will. In Döbeln will der Elektromaschinenhersteller Partzsch sein Werk für Windgeneratoren schließen. Die Begründung lautet auch hier: fehlende Nachfrage. Wie kann das sein in einem Land wie Deutschland, das so viele Windräder aufstellen will wie noch nie?