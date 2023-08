Dennoch kann ein Verfehlen der 2024er-Ziele längerfristige Auswirkungen haben, und zwar in Sachen Vertrauen bei den Menschen in Deutschland. Das jedenfalls befürchtet Martin Weibelzahl von der Technischen Hochschule Augsburg, dem Sorge bereitet, "dass die Politik bereits ihr allererstes Ziel in 2024 verfehlen wird. So kann die Glaubwürdigkeit der Politik, alles in ihrer Macht Stehende für eine Zielerreichung zu tun, enorm leiden. Glaubwürdigkeit und Vertrauen in die Politik sind heute allerdings entscheidender denn je, um die riesigen Investitionen zu realisieren", sagt Weibelzahl.