Es passiert an Tagen wie diesen: Die Sonne scheint, der Wind weht und plötzlich weiß der Netzbetreiber 50Hertz nicht mehr, wohin mit dem Strom. Das Unternehmen betreibt die Überlandleitungen in Ostdeutschland und Hamburg. Um eine Überlast zu verhindern, musste 50Hertz vergangenes Jahr die Produktion von 1.000 Gigawattstunden Ökostrom unterbinden. Sprich: Das Unternehmen ließ Windräder stoppen. Es zahlte dafür 58 Millionen Euro an Entschädigung aus einer Umlage, in die alle Stromkunden einzahlen.