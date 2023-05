Energiewende Habeck präsentiert Strategie für schnelleren Ausbau der Windkraft

Hauptinhalt

Mit einer "Windenergie-an-Land-Strategie" will Bundeswirtschaftsminister Habeck den Ausbau der Windkraft an Land forcieren. Unter anderem will er mehr Flächen für Windräder ausweisen. Auf dem zweiten "Wind-Gipfel" zeigt er sich optimitisch, dass in diesem Jahr doppelt so viele Anlagen errichtet werden wie im vergangenen Jahr.