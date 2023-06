Der Wind weht kräftig auf der Baustelle unweit des kleinen Dorfes mit dem lustigen Namen Kuhschnappel. Die Firma EAB New Energy baut hier auf einem Acker ein Windrad. Ein seltenes Ereignis in Sachsen.

Projektleiterin Linda Friebe ist zufrieden: "Wenn wir mal von dem Standort hier sprechen, da haben wir 2021, also ziemlich genau vor zwei Jahren den Genehmigungsantrag eingereicht und zwei Jahre später stehen wir hier, das Fundament ist fertig gegossen, hinter uns sind die Bagger kräftig am Arbeiten. Das ist eine sehr gute Zeitspanne, auf die wir da zurückblicken können."

Doch leider ist das eine Ausnahme. Die Bundesnetzagentur listet monatlich für jedes Bundesland auf, wieviel Windkraft hinzugekommen ist. Sachsen fällt da in eine besondere Kategorie. Denn dort wurden in den ersten vier Monaten des Jahres mehr Windräder ab- als aufgebaut. Die installierte Windleistung ist um fast zwei Megawatt gesunken. Zum Vergleich: In Sachsen-Anhalt stieg dank neuer Windräder die installierte Leistung um 15 Megawatt, in Brandenburg sogar um 96 Megawatt.