Was sind schon drei fehlende Gigawatt, fragt man sich da. Nicht viel, oder doch? Wie so oft gilt: Alles ist relativ. Für "nicht viel" spricht, dass man bis Ende 2024 wahrscheinlich 66 der gewünschten 69 Gigawatt Gesamtleistung durch Windkraft an Land installiert haben wird. Wenn drei von 69 fehlen, dann klingt das nach relativ wenig, es wird schon nicht so schlimm sein.