Wohnungsmarkt Sächsische Wohnungswirtschaft fordert Sanierung statt Neubau

Sachsen braucht Wohnungen. Der angespannte Wohnungsmarkt in den Ballungszentren ist durch den Zuzug Geflüchteter aus der Ukraine zusätzlich belastet. Hinzu kommen die Inflation und die Krise im Baugewerbe, wodurch Neubauprojekte ins Stocken geraten. Der große Bedarf an Wohnraum in Sachsen steht allerdings einem immer größer werdenden Bestand an leerstehenden Wohnungen gegenüber. Deshalb fordert der Verband der sächsischen Wohnungswirtschaft, den großen Leerstand im Freistaat zu sanieren. Dies sei eine kostengünstige und nachhaltige Lösung.