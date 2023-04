Die Energiekosten für Haushalte in Deutschland sind nach einem Sprung im ersten auch im zweiten Halbjahr 2022 stark angestiegen. Für Erdgas wurden im Schnitt 9,34 Cent pro Kilowattstunde fällig – ein Plus von 16,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Die Strompreise erhöhten sich demnach weniger deutlich um 4,4 Prozent auf 34,96 Cent pro Kilowattstunde.